Adrie van der Poel: ‘Ik hoef toch geen supporter van Van Aert te zijn?’

Als ervaringsdeskundige en stille kracht achter Mathieu van der Poel heeft ongetwijfeld ook vader Adrie zijn aandeel in het succes van Mathieu. Nuchtere Nederlander ook, die eerst analyseert en dan pas oordeelt. ,,Mathieu en Wout zijn nu eenmaal renners die in veel wedstrijden dicht bij elkaar zitten. Maar je mag zeker niet zomaar afgaan op de commentaren van buitenaf. Als je dan een koers zoals Gent-Wevelgem grondig bekijkt, zie je dat er helemaal niets is gebeurd waarover Wout zich kwaad moest maken. Maar dat resulteert natuurlijk in twee kampen. Waarbij ik zeker niet blij ben als Mathieu niet wint. Welke ouder zou dat wel zijn? De familie van Aert was dat gisteren toch ook niet? Ik hoef toch geen supporter van hem te zijn?”

Quote Mathieu en Wout zijn spectacu­lair, ieder op hun eigen manier. Aanwinsten voor alle discipli­nes van het wielrennen. Adrie van der Poel

,,Wel heb ik natuurlijk gigantisch veel bewondering voor het karakter en het doorzettingsvermogen van Van Aert. Dat wel. Nooit opgeven, er altijd voor gaan. Hij doet ook dingen die je twee jaar geleden niet verwacht had van hem. Ik gun het hem, waarom niet. Die tweestrijd maakt hen ongetwijfeld ook beter. Als ze straks gaan crossen steken ze er weer met kop en schouders bovenuit. Ze zijn spectaculair, ieder op hun eigen manier. Aanwinsten voor alle disciplines van het wielrennen.”

‘Mathieu heeft les getrokken na Gent-Wevelgem’

Vader Van der Poel stelt dat Mathieu lessen getrokken heeft uit Gent-Wevelgem. ,,Daar heeft hij veel te gek gedaan. Die inspanningen wogen te zwaar in de finale. De voorbije week heeft Mathieu vooral gerust en niet veel getraind. Niet nodig, omdat hij ook wat last had van de luchtwegen. Wat zijn zege nog grootser maakt, is natuurlijk al wat er vooraf is gebeurd. Er was Mathieus slechte spurt in de Brabantse Pijl en dan die Gent-Wevelgem. Beiden zijn Wout en Mathieu slim genoeg om te zeggen dat dit niet meer moest gebeuren. Daar hadden ze beiden niets aan.”

‘De dingen die je leest op social media speelden zeker mee’

Voor Adrie leefden er bij Mathieu ook revanchegevoelens. ,,De dingen die je af en toe leest op social media speelden zeker mee. Zogezegd kan hij het niet meer, is hij niet meer zo explosief, is Van Aert hem voorbijgestoken... Maar als je dan zijn seizoen bekijkt was dat gewoon al heel sterk. Dan vraag ik me af: ‘verwachten jullie niet te veel van die mensen?’ Zoals Remco Evenepoel: fantastische renner, maar ik wijt zijn val aan de pers. Laat hem op zijn gemak naar de Ronde van Lombardije toeleven en hij maakt die fout niet. Maar dat is natuurlijk puur mijn mening.”

