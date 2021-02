Aftellen naar het wielervoorjaar, maar gaat het feest wel door?

Girowin­naar Geoghegan Hart mikt op Tour en daarna op Spelen: ‘Ik wil er dolgraag naartoe’

15:28 De Britse Tao Geoghegan Hart is niet van plan te starten in de Giro d’Italia, de rittenkoers die hij afgelopen najaar won. De renner van Ineos zegt in de krant Daily Telegraph een nieuwe uitdaging te zoeken. Die ligt voor de 25-jarige Londenaar in de combinatie Tour de France en Olympische Spelen.