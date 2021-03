‘Agressief’ DSM met Eekhoff en Nieuwenhuis naar Vlaanderen

In Dwars door Vlaanderen krijgen de vier wielrenners gezelschap van de Italiaan Alberto Dainese en de Duitsers Niklas Märkl en Jasha Sütterlin. In de Ronde van Vlaanderen zondag komen naast de vier renners drie Duitsers in actie: Nikias Arndt, Nico Denz en Sütterlin.



,,Met onze sterke opstelling in Dwars door Vlaanderen kunnen we meerdere opties uitspelen”, zegt ploegleider Marc Reef. ,,De wedstrijd is de laatste jaren lastiger geworden en dit jaar is de heuvelzone en de finale weer veranderd, waardoor het nog interessanter wordt om aanvallend te rijden. We zullen zo veel mogelijk mannen mee proberen te krijgen in de aanvallen.”