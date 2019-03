Alaphilippe: Dit wilde ik niet laten gaan

Ervaring opdoen Groenewe­gen tempert het optimisme voor zijn eerste Milaan - San Remo

10:10 Dylan Groenewegen maakt vandaag zijn debuut in de klassieker die hij ooit wil winnen. In Parijs - Nice bleek weer eens dat weinig mannen kunnen tippen aan de snelheid van de drievoudig ritwinnaar in de Tour, maar in de aanloop naar Milaan - San Remo laat hij geen spierballentaal horen.