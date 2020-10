Alaphilippe juicht nu wel terecht en klopt Van der Poel in Brabantse Pijl

Het beloofde duel tussen Van der Poel en Alaphilippe kwam er ook. De smaakmakers van het afgelopen weekend reden in de slotfase samen met Benoît Cosnefroy aan de leiding. Op de Moskesstraat waren zij in de slotfase weggereden en verdedigden ze een minimale voorsprong op een groepje met Michal Kwiatkowski en Sonny Colbrelli. Van der Poel, die zaterdag nog een ongekende solo uit zijn benen schudde en daarmee de BinckBank Tour op zijn naam schreef, stormde samen met zijn Franse vluchtgenoten op de finish in Overijse af. Alaphilippe had wat goed te maken, want zondag dacht hij nog Luik-Bastenaken-Luik gewonnen te hebben maar stak hij te vroeg zijn handen in de lucht en profiteerde Primoz Roglic. Alaphilippe werd door de jury nog teruggezet naar de vijfde plek door een rare manoeuvre.

Rare sprint

Van der Poel, Cosnefroy en Alaphilippe begonnen met een een voorsprong van twintig seconden aan de Schavei, de laatste oplopende strook in de ietwat ingekorte 192 kilometer lange semi-klassieker. Van der Poel werd de kop opgedrongen en begon heel laat aan de sprint. De Nederlandse kampioen reageerde op de aanzet van Cosnefroy, raakte ietwat ingesloten en kwam net tekort om de wereldkampioen te verslaan. De Fransman leek net als in Luik te vroeg te juichen, maar ditmaal kwam hij wel als de echte winnaar over de streep. Voor Alaphilippe is het zijn eerste zege in de regenboogtrui.



,,Ik maak een fout die ik normaal nooit maak. Ik ga niet slapen vannacht, daar ben ik zeker van", zei Van der Poel na afloop. ,,Ik wist al dat ik te lang had gewacht. Het is mijn eigen domme fout. Ik kan mijzelf voor mijn kop slaan dat ik niet eerder aan heb gezet. Zege-zeker was ik niet, maar ik wist wel hoe ik mijn sprint moest rijden", aldus de Nederlands kampioen. ,,Dit kan ik mijzelf niet vergeven. Ik moest veel eerder aangaan. Dit is echt een gemiste kans.”