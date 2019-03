Alaphilippe neemt leiding in UCI-klassementen

Rentree Van Baarle in Coppi e Bartali

10:59 Dylan van Baarle maakt woensdag in de Coppi e Bartali zijn rentree in het peloton. De renner van Sky liep in de Omloop Het Nieuwsblad een breuk in een hand op, die een operatie noodzakelijk maakte. Het herstel hield hem ruim drie weken uit koers.