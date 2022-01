Geldflaters Johans auto had het ene defect na het andere: ‘Reparatie­kos­ten dubbele van de waarde’

Iedereen maakt wel eens een fout waar kleine of soms grote financiële gevolgen aan kleven. In deze reeks vertellen mensen over hun monetaire misstap. Deze week Johan Struwe (48) uit Tiel die aan de zogenaamde ultieme aanhangertrekker 10.000 euro reparatiekosten had.

28 januari