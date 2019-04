Alejandro Valverde is zichzelf niet

Door Pim Bijl



66ste in de Amstel Gold Race. Dat is niet des Valverdes. Totaal anoniem reed de wereldkampioen zondag door Limburg. Het was liefst 2632 dagen geleden dat hij een slechtere uitslag reed in een eendagskoers: de 76ste plaats in de Trofeo Palma de Mallorca in 2012.