‘Als het dit jaar doorgaat, dan in afgeslankte vorm’

CriteriumsIn het door corona ingekrompen wielerseizoen lijkt geen ruimte meer voor de criteriums die traditioneel na de Tour de France worden verreden. De Draai van de Kaai in Roosendaal had al besloten de editie van dit jaar te schrappen, donderdag volgde de Profronde van het Westland in Wateringen. Andere organisatoren houden alle opties nog open.

Door Maarten Dekker



De Tour de France vanaf eind augustus, de Giro in oktober en de Vuelta in november. En tussendoor dan ook nog de WK, de vijf wielermonumenten én zo veel mogelijk van de andere door corona geannuleerde wedstrijden. Los van de vraag of die barstensvolle kalender ook daadwerkelijk van de grond komt, ruimte voor de wat minder serieuze evenementen lijkt er hoe dan ook niet meer. Lees: de zomeravondwedstrijdjes-rond-de-kerk waar het Nederlandse publiek kort na de Tour de France de grote helden van televisie in levenden lijve bezig kan zien.

Quote Binnen onze sponsor­groep zijn veel onderne­mers die zwaar getroffen zullen worden Organisatie Draai van de Kaai In Wateringen en Roosendaal hebben ze de onvermijdelijke knoop al doorgehakt. Zowel de Profronde van het Westland (23 juli) als de Draai van de Kaai (27 juli) gaat dit jaar niet door. Die keuze volgt niet alleen na een realistische blik op de najaarskalender, maar vooral na overleg met de voor criteriums onmisbare geldschieters. ,,Binnen onze sponsorgroep zijn veel ondernemers die zwaar getroffen zullen worden en die alles op alles moeten zetten om hun onderneming door deze crisis heen te loodsen’’, schrijft de organisatie van de Draai in een statement.

Soortgelijke woorden spreekt voorzitter Marco Vijverberg van het organisatiecomité van de Profronde van het Westland. ,,Onze sponsors komen voor een groot gedeelte uit de wereld van de tuinbouw en de sierteelt. Het zou onbeschoft voelen om nu bij die mensen te gaan vragen om een bijdrage voor een wielerwedstrijd. Onze 48ste editie komt er alsnog, maar dan in 2021.’’



Andere gerenommeerde criteriums, zoals die in Boxmeer, Chaam en Surhuisterveen, hebben nog niet besloten een streep door hun evenement te zetten. En dat is zeker geen naïviteit, benadrukt Pierre Hermans, rondebaas van Daags na de Tour. ,,Als ik zie hoe we ons de komende tijd in restaurants moeten gaan plaatsen, mochten die weer opengaan, dan kun je je ook moeilijk voorstellen dat een drukbezocht evenement als dat van ons doorgaat. Maar we willen graag de optie open houden dat er alsnog profwielrenners door Boxmeer koersen. Als dat tegen die tijd mag van het RIVM, dan moeten wij zorgen dat we er klaar voor zijn.’’

Volledig scherm Een ererondje voor de renners van Jumbo Visma bij 'Daags na de Tour' in Boxmeer. © EPA

Maar kan Hermans in dat scenario wel de gebruikelijke grote kanonnen naar het uiterste oosten van Brabant lokken? Daags na de Tour zou in de nieuwe wielerkalender op maandag 21 september vallen, als de WK in Zwitserland net zijn begonnen en de Giro d’Italia al om de hoek komt kijken. Met zulke wedstrijden kan een criterium toch nooit concurreren?

Hermans: ,,Er is geen wielrenner die overal kan rijden. Wie de Tour in de benen heeft, zal niet zo snel ook naar de Giro gaan. Bovendien hebben wij altijd een paar renners uit de regio aan de start, jongens die hier gewoon heel graag rijden, voor eigen publiek. Dat helpt ook. En het was dit jaar hoe dan ook lastig geworden. Onze wedstrijd stond oorspronkelijk op 20 juli. Dan had je renners moeten missen die in het vliegtuig waren gestapt naar de Olympische Spelen.’’

Volledig scherm Steven Kruiswijk heeft bij het criterium in Boxmeer niet te klagen over een gebrek aan aandacht. © Cor Vos

Opwarmrondje

In Chaam kijken ze er iets anders naar en houden ze juist vast aan de oorspronkelijke datum van 22 juli. Eigenlijk was dat de woensdag direct na de Tour geweest, nu zou het een mooi opwarmrondje voor de ‘nieuwe’ Ronde van Frankrijk kunnen zijn, suggereert secretaris Theo van der Westerlaken. ,,Vooropgesteld: laten we eerst maar eens afwachten met welke maatregelen het kabinet komende week komt en wat er na 1 juni allemaal wel en niet mogelijk is. Ik acht de kans eerlijk gezegd heel klein dat er dit jaar nog iets doorgaat. Maar bij ons is het in juli, of anders niet. Het is bij ons altijd een groot feest, met eerst de Nacht en daarna de Acht van Chaam. Dat hoort bij de zomer, niet eind september. In het najaar zal het ook veel moeilijker zijn renners te strikken. Als wij nu op de woensdag na de Tour zouden gaan zitten, kom je op dezelfde dag uit als de tijdrit op het WK.’’

De sponsorproblematiek in Roosendaal en Wateringen is in Boxmeer minder voelbaar, zegt Pierre Hermans. Natuurlijk, ook bij hem beleeft de plaatselijke middenstand zware tijden. ,,Maar alsnog heeft 75 à 80 procent van onze vaste sponsors al toegezegd dat ze gewoon bijdragen, mocht het doorgaan in september. Je moet het ook zo bekijken: als we het afgelasten, zijn er evengoed bedrijven de dupe. Denk aan de jongens die het licht en geluid verzorgen, de dranghekken, de horeca.’’

Mocht de Acht van Chaam in juli doorgaan, dan zal het sponsorbudget wel iets lager liggen dan normaal, zegt Theo van der Westerlaken. Vorig jaar lokte hij met zijn medebestuurders nog Tourwinnaar Egan Bernal naar hun dorp. Zo’n naam zal nu niet haalbaar zijn. ,,Als het dit jaar doorgaat, dan is het in afgeslankte vorm.’’