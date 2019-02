‘Als Mathieu rustig rijdt, is dat voor mij al vrij intensief’

Van Baarle aan de leiding in klassement Herald Sun Tour

2 februari Dylan van Baarle heeft in de vierde etappe van de Herald Sun Tour in Australië de leiderstrui gegrepen. De renner van Team Sky was in de lastige rit van Cape Schanck naar Arthurs Seat ontsnapt met de Australiër Nick Schultz en het duo kwam met ruime voorsprong over de finish. Schultz won de rit met aankomst bergop.