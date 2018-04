Amstel Gold Race: dit zijn de favorieten

Voor elke klassieker dit voorjaar waagt een van de wielerverslaggevers van het AD zich aan een voorspelling van het podium. Op wie moeten we vandaag letten in de Amstel Gold Race?

Door Pim Bijl



1. Alejandro Valverde

Het mag een wonder worden genoemd dat Alejandro Valverde nog nooit de Amstel Gold Race won. In de Waalse Pijl is hij met vijf zeges recordwinnaar (zonder adem te halen), en ook in Luik-Bastenaken-Luik won hij al vier keer. Op Nederlandse bodem moet het toch óók een keer gaan lukken? De ogen zullen op hem gericht zijn, zoals dat in de vrouwenrace het geval zal zijn bij Anna van der Breggen.

2. Philippe Gilbert

Het veranderde parkoers met een minder prominente rol voor de Cauberg leek niet per se in het voordeel van Philippe Gilbert, die door zijn dominantie de jaren daarvoor ook wel ‘Mister Cauberg’ genoemd. Maar de Belg won vorig jaar opnieuw na een sprint met Michal Kwiatkowski. Gilbert staat nu op vier zeges in de Amstel Gold Race bij een nieuwe overwinning evenaart hij recordwinnaar Jan Raas. Heeft bij Quick-Step Julian Alaphilippe, Niki Terpstra en Bob Jungels aan zijn zijde.

3. Tim Wellens

Met de vinger naar de hemel bracht Wellens afgelopen woensdag een fraai, passend eerbetoon aan de overleden Michael Goolaerts. Sportief gezien was zijn zege in de Brabantse Pijl ook zijn langverwachte doorbraak in de klassiekers. Al jaren is Wellens sterk op heuvelachtig terrein, maar op een grote overwinning in het klassieke voorjaar was het nog wachten. De Belg is klaar voor de Amstel Gold Race en vormt een ijzersterk koppel met Tiesj Benoot.