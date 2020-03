Amstel Gold Race gaat niet door, organisatie zoekt naar nieuwe datum

De Amstel Gold Race gaat definitief niet door. De wielerklassieker zou eigenlijk op 19 april verreden worden en was vrijwel de laatste voorjaarskoers die nog niet afgelast was vanwege het coronavirus.

De organisatie hoopt de koers later in het jaar in te kunnen halen. „De veiligheid en gezondheid van de renners, onze bezoekers en iedereen die tijdens het Amstel Gold Race weekend werkzaam is staan altijd voorop”, zegt koersdirecteur Leo van Vliet. ,,Natuurlijk is dit een moeilijke beslissing om te nemen en we vinden het ontzettend jammer.”



De organisatie schrapt niet alleen de koers voor mannen, maar ook de vrouwenwedstrijd en de toerversie. De toerversie vindt altijd een dag eerder dan de profwedstrijden plaats en wordt druk bezocht. ,,Wij werken een heel jaar toe naar dit mooie evenement en we begrijpen dat het teleurstellend is voor alle deelnemers, of dat nu de profs of de toerfietsers zijn. Maar we kunnen niet anders dan deze keuze maken.”

Van Vliet was al dagen in overleg met betrokkenen en zag de afgelasting wel aankomen. ,,Natuurlijk, het wielrennen is maar een klein onderdeel van het geheel. Daar zijn wij mee bezig, maar er gebeuren veel ergere dingen.”

Het zou zijn 25ste optreden als koersdirecteur zijn geweest. ,,Dat stellen we nu maar even uit.” Een keer eerder dreigde een afgelasting. In 2001 moest het parcours worden aangepast vanwege het mond- en klauwzeervirus. ,,We waren toen het enige evenement dat wel doorging.”

In 2010 dreigde een uit IJsland overgewaaide aswolk uitzending van de koers te verhinderen omdat helikopters niet de lucht in mochten. Van Vliet regelde op het laatste moment dispensatie bij toenmalig minister Camiel Eurlings. ,,Maar we beseffen dat de problemen nu van een andere orde zijn. De overheid zei in 2001 niet: het mag niet. Toen mochten we zelf beslissen.”

Met de UCI wordt overlegd over een andere datum. Het zou tot een drukke wielerkalender kunnen leiden in het najaar. ,,Dan moet je je ook neerleggen bij mogelijk een minder sterk rennersveld. Maar laten we daar nog maar niet op vooruitlopen.”

De toerversie is wat dat betreft flexibeler in te plannen. ,,Daarvoor moeten we in overleg met de lokale autoriteiten. We kunnen hem in ieder geval loskoppelen van de wedstrijd.”

Van der Poel laatste winnaar

Vorig jaar won Mathieu van der Poel de Limburgse koers op imponerende wijze door uit vrijwel geslagen positie toch nog als eerste over de streep te komen. De afgelasting komt niet uit de lucht vallen, want eerder werden alle andere (semi-)klassiekers al geschrapt.

De wielerunie UCI heeft bekend gemaakt dat er tot eind april niet wordt gefietst vanwege het coronavirus. Het wielerseizoen wordt mogelijk uitgesteld tot 1 november.