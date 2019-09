Annemiek de Onverslaanbare gaat voor derde WK-titel op rij

Door Daan Hakkenberg



Het is een zeldzaamheid geworden de laatste jaren, Annemiek van Vleuten die verliest in een tijdrit. Op het NK vorig jaar moest ze bij hoge uitzondering zelfs drie vrouwen voor laten gaan. Die vierde plaats was de enige dissonant in een zegereeks van vijftien tijdritten. Een haperende powermeter, zegt ze over die dag in Bergen op Zoom dat ze niet won. ,,Al hou ik niet van excuses zoeken,’’ zegt ze er gelijk bij. ,,Maar die powermeter gaf hogere wattages aan dan de werkelijkheid, waardoor ik inhield en trager van start ging.’’