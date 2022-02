Annemiek van Vleuten volgt zichzelf op met eindwinst in Valencia

Annemiek van Vleuten rijdt concurren­tie op een hoop in bergrit: ‘Half december liep ik nog op krukken’

Annemiek van Vleuten heeft huisgehouden in de Wielerweek van Valencia. De renster van Movistar soleerde naar de winst in de derde etappe, een bergrit over 135 kilometer met aankomst op de Vistabella del Maestrat. De olympisch kampioene tijdrijden kwam met ruime voorsprong op haar concurrenten over de meet.

