Antwan Tolhoek soleert naar fraaie zege in Ronde van Zwitserland

Marianne Vos tijdig hersteld voor wegrit Europese Spelen

19 juni Even stonden er vraagtekens achter haar naam, maar Marianne Vos (32) is er zaterdag gewoon bij als de Nederlandse vrouwenploeg in Minsk deelneemt aan de wegrit op de Europese Spelen. Vos kwam afgelopen week ten val tijdens de OVO Energy Women's Tour, maar ze is op tijd hersteld.