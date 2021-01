Artsen houden Evenepoel van de fiets: breuk nog niet helemaal dichtgegroeid

Poels maakt plannen bekend: ‘Die Vuelta was wel een boost’

8 januari Wout Poels (33), afgelopen seizoen zesde in de Vuelta, richt zich komend seizoen op de Tour de France. Daar zijn eerste Tourrit winnen is een groot doel. Mogelijk is hij in Frankrijk ook gedeeld kopman van zijn team Bahrein-Victorious. ,,Die Vuelta was wel een boost voor komend seizoen.’’