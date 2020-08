ASO experimenteert in Dauphiné met veiligheidsmaatregelen Tour

Sunweb hoopt in Ronde van Lombardije op Kelderman en Matthews

10 augustus Wilco Kelderman en Michael Matthews moeten het zaterdag in de Ronde van Lombardije gaan doen voor Team Sunweb. Dat hoopt ploegleider Luke Roberts. ,,Wilco heeft met zijn zevende plek in de Ronde van Polen laten zien in vorm te zijn. Michael Matthews deed het met zijn derde plaats in Milaan-Sanremo ook goed. We gaan als collectief proberen een resultaat te halen”, zegt hij.