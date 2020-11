Astana verlengt contracten van drie Spaanse rittenkapers

Sánchez won twee keer de Clásica San Sebastián (in 2010 en 2012), vier ritten en de eindzege in Parijs-Nice (2009), de Tour Down Under (2005), vier etappes in de Tour en goud op de Europese Spelen in Bakoe (2015). In augustus werd hij voor het eerst Spaans kampioen op de weg. De Izagirre-broers wonnen samen in totaal vier etappes in grote rondes. Gorka alleen in de Giro, Ion in de Giro, de Tour én de Vuelta.