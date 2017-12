Australische wielerploeg verder zonder Orica

,,Orica heeft voor altijd een plek in het DNA van dit team, we zijn bijzonder dankbaar voor alle steun in de afgelopen jaren'', zei teambaas Gerry Ryan. Orica verbond zich in 2012 als hoofdsponsor aan de ploeg die was opgericht om wielrennen in Australië te promoten. De formatie heette aanvankelijk Orica-GreenEdge. In 2016 werd GreenEdge vervangen door BikeExchange, dit jaar fungeerde Scott Sports als mede-naamgever.



Komend seizoen gaan de mannen en vrouwen van de ploeg rijden in geel-zwarte shirts met Mitchelton-Scott op de borst. Blikvangers van de formatie zijn Annemiek van Vleuten, Esteban Chaves, Caleb Ewan en de tweelingbroers Adam en Simon Yates.