Baanrenners zien uitstel Spelen niet als probleem: ‘Kans op goud kan nóg groter zijn’

De verjaardag van... Johnny Hoogerland: ‘Ik heb dit jaar al 10.000 kilometer gefietst’

13 mei In deze sportloze periode bellen we dagelijks met een jarige prominent uit de sportwereld. Door het coronavirus is het toch een heel andere verjaardag dan normaal. Vandaag: Johnny Hoogerland (37), voormalig profwielrenner die in 2013 Nederlands kampioen werd. Tegenwoordig runt hij een pension in Oostenrijk met zijn gezin.