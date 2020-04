Baas Vuelta speculeert over start in Spanje in plaats van Utrecht

Koersdirecteur Javier Guillén sluit niet uit dat de Ronde van Spanje dit jaar niet in Utrecht start maar gewoon in Spanje. Dat zei Guillén in een podcast van sportzender Cadena Ser.

De Vuelta, die op 14 augustus in Utrecht zou beginnen, is uitgesteld. Het is een gevolg van de verplaatsing van de Tour de France vanwege het coronavirus. Mogelijk start de Ronde van Spanje pas eind oktober. ,,Het klimaat in Centraal-Europa is dan niet meer hetzelfde", zei Guillén die het Baskische Irun als alternatief noemde.

Guillén denkt rond 20 oktober met de Vuelta te kunnen beginnen en sluit zelfs niet uit dat de Giro d'Italia en zijn ronde elkaar deels overlappen.

Vanuit Utrecht klinken al geluiden de start van de Vuelta in Nederland te verplaatsten naar 2022. ,,Niets is onmogelijk, maar dit wordt gewoon heel lastig. Alle evenementen die momenteel niet doorgaan, staan te dringen voor een plekje op de kalender in het najaar. Ik heb nu zo’n beetje voor elk weekend een dubbele aanvraag. Dat gaat helaas nooit passen. Een plekje voor de Vuelta vinden, wordt een hele klus”, zegt Cor Jansen, initiatiefnemer om de Vuelta naar Utrecht te halen. Hij stelt voor voor om nu in te zetten op augustus 2022, en het evenement te verbinden met 900 jaar Utrecht.

,,Dan maken we er samen met de provincies Brabant en Utrecht en de steden Den Bosch en Breda een prachtig toegankelijk, zonnig en ontspannen wielerfeest van." De Vuelta zou in augustus drie dagen in Nederland zijn.

Irritatie in Italië

Ondertussen blijft het vanuit Italië ook niet stil nu de internationale wielrenunie UCI heeft besloten de Giro te verplaatsten naar eind september in een, volgens de Italianen, mogelijk iets ingekorte versie. ,,Met de geplande start van de Tour de France op 29 augustus dreigt een inkorting van de Giro", schrijft Gazzetta dello Sport, de krant die de Italiaanse wielerronde in 1909 voor het eerst organiseerde.