Baby brengt Poels in de Giro in plaats van Tour de France: ‘Anders levert het toch een hoop stress op’

Podcast | Thijs Zonneveld pleit voor invoeren safety car en de 'waardes' van Annemiek van Vleuten

Zowel bij de vrouwen als bij de mannen kwam de winnaar in Luik-Bastenaken-Luik alleen aan. En zowel Annemiek van Vleuten als Remco Evenepoel huilde tranen van geluk, druk en opluchting. Van Vleuten wint, na veel ereplaatsen, dit jaar toch ook weer een grote klassieker. En Evenepoel maakt het voorjaar voor zijn ploeg nog een beetje dragelijk. Thijs Zonneveld en Hidde van Warmerdam blikken terug in een nieuwe podcast van In Het Wiel.

24 april