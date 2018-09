Barguil vervangt Rolland in Franse WK-ploeg

Brons voor Sunweb in ploegen­tijd­rit, zilver voor Boels-Dol­mans

13:44 Canyon SRAM Racing heeft de wereldtitel ploegentijdrit voor merkenteams gewonnen. In het Oostenrijkse Innsbruck onttroonde Canyon de Nederlandse wielerploeg Team Sunweb, die vorig jaar in het Noorse Bergen de beste was. Na een rit over 54,5 kilometer was de tijd van 1.01.46 genoeg voor de wereldtitel.