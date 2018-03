Bastianelli sprint naar winst in Gent-Wevelgem voor vrouwen

Rozanne Slik (FDJ) probeerde op zo'n dertig kilometer voor de finish solo te gaan, maar Slik werd snel weer gegrepen door het kleine peloton van zo'n veertig renners. Ook andere pogingen om een massasprint te ontlopen slaagden niet door het werk van Sunweb, waardoor een sprint in Wevelgem onafwendbaar was.



Bastianelli sprintte vervolgens naar de zege. Amy Pieters eindigde als vijfde en was daarmee de beste Nederlandse. Opvallend: Sunweb, dat lang de touwtjes in handen had, komt niet voor in de top-10.