Bastianelli troeft Nederlands duo af tijdens Ronde van Drenthe

Het verschil tussen Bastianelli en Blaak was minimaal. Vorige week won Annemiek van Vleuten de eerste WorldTourkoers, de Strade Bianche. De wereldkampioene tijdrijden gaf de voorkeur aan een hoogtestage en ontbrak in Drenthe.



Bij het begin van de finale van de koers over 165 kilometer was het de Australische Grace Brown die wegreed uit de eerste groep bij de eerste beklimming van de VAM-berg. Bij de derde en laatste doorkomst op die helling, ruim 40 kilometer voor de finish, had ze een minuut voorsprong op een groep van zo'n dertig rensters met Kirsten Wild, Blaak, Van Dijk en de Deense oud-wereldkampioene Amalie Dideriksen. De kampioene tijdrijden van haar land liep zelfs verder weg naar een voorsprong van bijna 2 minuten, maar moest zich op de bemodderde wegen en kasseistroken uiteindelijk toch gewonnen geven.



Kort voor de laatste kasseistrook werd Brown ingelopen en kwam er een groep voorop met Wild, Blaak en Van Dijk, die er snel alleen vandoor ging. Blaak, de kopvrouw van het sterke Boels-Dolmans, ging op jacht naar de renster van Trek en kreeg Bastianelli in haar wiel mee.



In de sprint profiteerde de Italiaanse van het vele werk van Blaak. Amy Pieters, vorig jaar winnares in Hoogeveen, won de sprint van de eerste achtervolgende groep. Ook Floortje Mackaij (7e), Wild (8e) en Jip van den Bos (10e) eindigden in de top 10.