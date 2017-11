BEAT-renners pakken Nederlandse titel op teamsprint

Bos, Büchli en Van den Berg waren vorige week in Manchester al goed voor zilver tijdens een wereldbekerwedstrijd. Hun tegenstanders in de nationale finale hadden daar het brons gepakt, de week ervoor was er voor hen goud geweest in Polen.

De Beat-renners verbeteren zich wekelijks, nu met een record van 43,332 seconden. ,,Bizar hoe hard we hier rijden. We trekken de goede lijn door'', oordeelde coach Tim Veldt. ,,Het grote verschil met de andere wedstrijden is dat we nu meer rust hebben ingebouwd in de aanloop. Het is dan ook goed om te kijken of we dat vaker gaan toepassen."