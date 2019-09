Belgen hebben WK-selectie rond

Dat waren Philippe Gilbert, Greg Van Avermaet, Oliver Naesen, Dylan Teuns en Remco Evenepoel. Gilbert maakte indruk in de Vuelta met twee ritzeges. Van Avermaet bevestigde zijn rol als een van de favorieten met zijn zege zondag in de GP Montreal.



Evenepoel is met zijn 19 jaar uiteraard de opvallendste naam in de ploeg. Hij werd onlangs in Alkmaar al Europees kampioen tijdrijden bij de eliterenners nadat hij even ervoor ook al de Clásica San Sebastián had gewonnen. Evenepoel komt in Yorkshire zowel in de wegwedstrijd uit als in de individuele tijdrit. Voor dat laatste onderdeel selecteerde Verbrugghe verder Lampaert en Victor Campenaerts.