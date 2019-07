Belgisch talent Evenepoel toont klasse met solo in Adriatica Ionica

Podcast | Gele Jum­bo-geest is uit de fles en Mathieu van der Poelidor

23 juli Beluister hier de nieuwste aflevering van de podcast van In Het Wiel. Hidde van Warmerdam spreekt met Thomas Dekker, Daan Hakkenberg en Pim Bijl onder meer over de gele Jumbo-geest die uit de fles is, Steven Kruijswijk in Parijs en Mathieu van der Poelidor.