Benelux Tour: Colbrelli opvolger Mathieu van der Poel, Mohoric pakt slotetappe

Blaak wint voor tweede keer Ladies Tour, kletsnatte slotrit prooi voor Vos

29 augustus Chantal van den Broek-Blaak heeft voor de tweede keer in haar carrière de Simac Ladies Tour gewonnen. De renster van SD Worx verdedigde in de slotetappe met start en finish een kleine voorsprong op Marlen Reusser en Ellen van Dijk, maar zag haar leidende positie niet in gevaar komen.