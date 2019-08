Bennett na fotofinish wéér te sterk voor Groenewegen in de sprint

Sam Bennett, de sprinter van Bora–Hansgrohe, was de vorige twee etappes te sterk in de sprint voor Groenewegen. Even leek het erop dat de Ierse sprinter dit keer wél geklopt werd door de Nederlander. Bennett drukte echter zijn band een paar millimeter eerder over de finishlijn. Daarmee is Bennett, die zelf na afloop erkende dacht dat hij verloren had, de eerste renner ooit die drie zeges op rij boekt in de BinckBank Tour.



De derde etappe was een vlakke etappe die startte én eindigde in Aalter. Morgen zal de etappe hoogstwaarschijnlijk niet eindigen in een massasprint. Dan legt het peloton een heuvelachtige etappe af in de Ardennen met start én finish in Houffalize. De vierde etappe is met 96,2 kilometer de kortste etappe in de BinckBank Tour.