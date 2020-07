Bennett wint vierde etappe Ronde van Burgos, Evenepoel blijft leider

Remco Evenepoel, ploeggenoot van Bennett, blijft leider in het algemeen klassement. De Belg was gisteren de snelste in een bergrit.

Voor Bennett, die ‘profiteerde’ van een valpartij in het peloton en er toen vandoor kon gaan, is het zijn derde zege dit seizoen. Eerder was hij de sterkste in de eerste etappe van de Tour Down Under en ook won hij de Race Torquay. De Fransman Arnaud Démare finishte als tweede op vijf seconden van Bennett, voor de Italiaan Giacomo Nizzolo.