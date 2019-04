Benoît Cosnefroy verdient gewicht in kaas in Parijs-Camembert

De 23-jarige renner van AG2R La Mondiale was na 182 kilometer in finishplaats Livarot de sterkste uit de kopgroep. Cosnefroy kreeg, zoals gebruikelijk in deze koers, zijn lichaamsgewicht in de befaamde Camembert-kaas mee naar huis. Dat betekent in zijn geval zo'n 64 kilogram.



Pierre-Luc Périchon (Cofidis) eindigde enkele seconden later zichtbaar teleurgesteld als tweede, terwijl nummer drie Quentin Jauregui juist juichend over de streep kwam. Jauregui is ploeggenoot van Cosnefroy, die twee jaar geleden in Noorwegen wereldkampioen werd bij de beloften. Cosnefroy won in 2017 ook de Grand Prix d'Isbergues. De Fransman liet zich vorig jaar bij de profs ook zien in Parijs-Tours, waarin hij achter winnaar Søren Kragh Andersen en Niki Terpstra als derde finishte.