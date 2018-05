Bernal grijpt weer de macht in Californië

Groenewe­gen slaat nogmaals toe in Noorwegen

18 mei Dylan Groenewegen heeft opnieuw een ritzege geboekt in de Ronde van Noorwegen. De sprinter van LottoNL-Jumbo was vandaag de sterkste in de derde etappe, over 175 kilometer van Moss naar Sarpsborg. Groenewegen werd perfect gelanceerd door zijn ploeggenoten en maakte het vakkundig af in de massasprint.