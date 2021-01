Bernal over de Giro: ‘Ik kijk ernaar uit om daar mijn debuut te maken’

Giro, Tour én Spelen Peter Sagan kiest voor bomvol programma in 2021

9 januari Peter Sagan hoopt, na een door het coronavirus apart verlopen wielerseizoen, in 2021 weer zijn topvorm van weleer te vinden. De drievoudig wereldkampioen won vorig jaar enkel in de Giro d’Italia (bij zijn debuut) en de 30-jarige Slowaak keert dit seizoen terug in de Italiaanse grote ronde. Daarnaast doet de renner van Bora-hansgrohe mee aan de voorjaarsklassiekers, de Tour de France én de Olympische Spelen in Tokio.