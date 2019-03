Bernal wint Parijs-Nice na Colombiaanse strijd met Quintana

Bernal hield in het algemeen klassement voldoende voorsprong over op zijn landgenoot Nairo Quintana.

Bernal had vooraf aan de achtste etappe 46 seconden voorsprong op Quintana die derde stond in het klassement. Op 47 kilometer van de streep plaatste de renner van Movistar zijn aanval. Quintana dichtte al snel het gat naar de groep vluchters waar hij steun kreeg van ploeggenoot Marc Soler. Vervolgens ontstond er een spannende strijd tussen de vluchters onder aanvoering van Quintana en het peloton geleid door Team Sky.



Zonder de hulp van ploeggenoten zag Quintana in de laatste tien kilometer zijn voorsprong slinken. Izagirre sprong weg bij de koplopers en soleerde naar zijn eerste etappezege in 2019. Kelderman finishte als derde, nog achter Oliver Naesen.



Ion Izagirre won dus de etappe door te profiteren van de strijd om het klassement. De Bask schoof goed mee met Quintana en plaatste op de laatste beklimming, de Col d‘Eze, een aanval. De renner van Astana hield stand en zette de prachtige reeks van de ploeg dit voorjaar door. In Tirreno-Adriatico was er vandaag ook al succes met Jakob Fuglsang.