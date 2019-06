Beslissing BinckBank Tour valt opnieuw in Geraardsbergen

Samenvatting Bol tweede in slotrit Ronde van Noorwegen

2 juni Cees Bol is er net niet in geslaagd zijn tweede etappezege te boeken in de Ronde van Noorwegen. De Nederlander van Sunweb, winnaar van de eerste rit, werd in de zesde en laatste etappe in Hønefoss in de sprint net verslagen door de Noor Kristoffer Halvorsen van Team Ineos.