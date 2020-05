Besluit over WK wielrennen valt vermoedelijk pas eind juni

Horrordag in Tour Wout van Aert: ‘Het eerste halfuur na die val was angstaanja­gend’

10:49 Het gat in zijn dijbeen is geheeld, de angst is geweken. Maar achteraf was de horrorblessure die Wout van Aert vorig jaar opliep in de Tour misschien nog wel heftiger dan iedereen dacht. ,,De arts zei: als ik nu niets doe, kun je misschien nog lopen, maar topsport zit er niet meer in.’’