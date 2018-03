Bestelde Sky testosteronpleisters?

Volgens Team Sky werd het pakketje per ongeluk naar de ploeg gestuurd. Maar uit onderzoek van het General Medical Council blijkt volgens de Daily Mail dat de pleisters waren besteld door de toenmalige teamarts Richard Freeman, die ook arts was van de Britse wielerbond. Freeman zou de bestelling hebben gedaan vanuit het National Cycling Centre in Manchester. Aan de leverancier van de pleisters zou zijn gevraagd om een email te sturen met de mededeling dat het pakketje verkeerd was bezorgd.



Er was eerder al ophef over een pakketje dat in 2011 was gestuurd naar Sky-renner Bradley Wiggins. Volgens Sky zat daar fluimucil, een slijmoplosser, in. Maar dit wordt in twijfel getrokken.



Team Sky is nog in afwachting van een eventuele straf voor Chris Froome. De viervoudig winnaar van de Tour werd vorig jaar bij de Vuelta positief bevonden bij een dopingcontrole. In afwachting van het onderzoek mag Froome wel meedoen aan wedstrijden.