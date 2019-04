Betsema geschrokken van positieve test: ‘Dit is een nachtmerrie’

,,Wat een nachtmerrie is dit. Om gelijk met de deur in huis te vallen: ik heb nooit verboden middelen gebruikt en ben het gehele jaar verder nooit positief getest’', schrijft Betsema op sociale media. ,,We zijn echt verbijsterd en in shock. Wat vreselijk om dit nieuws te krijgen terwijl ik met ziel en zaligheid bezig ben met de sport. Het voelt dat ik schuldig ben bevonden, voordat de hele procedure is afgerond. Er is nooit een haar op mijn hoofd geweest die eraan denkt vals te spelen en al helemaal niet om verboden middelen te gebruiken. Het doet me dan ook onwijs veel pijn dat mijn naam in verband wordt gebracht met praktijken waar ik zelf zo’n afkeer voor heb.’’



Betsema, die afgelopen seizoen liefst vijftien overwinningen behaalde in het veldrijden, weet niet waar de positieve test vandaan komt. ,,Dit moet een oorzaak hebben, maar die ken ik momenteel nog niet. Daar gaan we nu naar op zoek. Ik wil iedereen bedanken die me nu de kans geeft om mijn onschuld te bewijzen. Ik zal er alles aan doen om mijn naam zo snel mogelijk weer te zuiveren.’’