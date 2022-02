Bewakingsbeelden tonen hoe Egan Bernal op volle snelheid tegen stilstaande bus botste

Na Egan Bernal tweede Ineos-ren­ner in ziekenhuis door ongeval tijdens training in Colombia

Het zit de renners van Ineos-Grenadiers bepaald niet mee tijdens het trainingskamp in Colombia. Waar eerder Egan Bernal met zware verwondingen in het ziekenhuis moest worden opgenomen, is nu zijn ploeggenoot Brandon Rivera gewond geraakt.

27 januari