Bijna zekere massasprint aan het strand in Rimini

Vanaf de start in Porto Sant’Elpidio is het parkoers ruim honderd kilometer vlak. Na 105 kilometer is er eindelijk wat te beleven, in Pesaro wordt er gesprint voor bonificatieseconden. Voor de voetballiefhebbers, Pesaro is de geboorteplaats van Massimo Ambrosini, de middenvelder die bijna vijfhonderd wedstrijden voor AC Milan speelde en twee Champions League's won.



Na de tussensprint begint de aanloop naar de Monte San Bartolo, een heuvel van de vierde categorie. Over vier kilometer stijgt het niet meer dan acht procent. Na de heuvel in buurt van Pesaro rijden de renners langzaam landinwaarts richting San Marino. Op de weg richting de staat zijn er nog bonificatieseconden te verdienen in Coriano.