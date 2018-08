BinckBank Tour mikt op klassieke winnaar

Een ontknoping in de geest van klassiekers als de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix, met die doelstelling is het routeschema van de BinckBank Tour dit jaar ingericht.

De koers, die eerder bekendstond als Eneco Tour, begint maandag in Heerenveen en eindigt op 19 augustus in het Belgische Geraardsbergen. ,,Het unieke aan de BinckBank Tour is dat het een rittenkoers is met een parcours op maat van renners die sterk zijn in het klassieke eendagswerk'', vertelde koersdirecteur Rob Discart bij de presentatie in Venray. ,,In 2014, 2015 en 2017 werd het klassement bepaald tijdens een Ardennenrit. Dit jaar hebben we er bewust voor gekozen die achterwege te laten.''

Discart wil graag een klassieke renner als winnaar zien. ,,We bieden zo meer opties aan de specialisten van het klassieke werk van het genre Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix en Amstel Gold Race. Het is een uniek concept in de UCI WorldTour.''

Bovendien is er opnieuw de zogenoemde gouden kilometer, een zone in de finale waar extra bonificatieseconden te verdienen zijn. De BinckBank Tour start maandag met een rit van Heerenveen naar Bolsward. Ook in Antwerpen (15 augustus), Ardooie (16 augustus) en Lanaken (17 augustus) liggen er volop kansen voor sprinters als de Duitser Marcel Kittel, de Nederlanders Dylan Groenewegen en Fabio Jakobsen en de Australiër Caleb Ewan.