Blaak totaal overdonderd na wereldtitel: Dit had niemand gedacht

,,Het was nooit het plan dat ik hier zou winnen", stamelde ze bij de NOS. Vooral na haar valpartij had ze weinig vertrouwen meer in een goede afloop. ,,Toen ik op de grond lag, dacht ik dat mijn wedstrijd over was. Ik had nooit het idee dat ik zelf zou kunnen winnen. Ik wilde hard werken voor de ploeg, maar heb gewoon gewonnen. Ik kan dit echt niet geloven."