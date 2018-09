Blikvanger Tolhoek: Niet verwacht dat ik me zo kon laten zien

,,Ik had niet verwacht dat ik me zo kon laten zien. Het ging gewoon goed", zei Tolhoek (24) bij de finish tegenover de NOS. ,,We hadden afgesproken dat wij zouden openen, dan maakt het niet zoveel uit wie er op kop rijdt. Maar het was leuk dat ik het kon doen."



Tolhoek was onder de indruk van Alejandro Valverde (38), die al op het podium stond van een WK toen de Nederlander nog maar 12 was. ,,Hij is een renner waar je tegenop kijkt, een ware wereldkampioen. Op zo’n parcours wint ook gewoon de sterkste. Valverde is een verdiende wereldkampioen, al had ik liever Tom of Bauke gezien."