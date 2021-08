Blunder in België: renners rijden verkeerd en zien Evenepoel winnen

Pijnlijke misser

Op 20 kilometer van de streep ging het vervolgens mis. Vijf renners draaiden bij een t-splitsing naar rechts - de motor volgend - terwijl de correcte weg naar links was. Evenepoel en De Gendt hadden dat door en lieten de rest achter. Gilbert en co. maakten rechtsomkeer, probeerden het nog even, maar zagen het gat groter worden.

‘Raar dat zoiets kan gebeuren’

,,De benen voelden niet héél fris aan vandaag”, vertelde Evenepoel achteraf. ,,Ik ben blij dat ik mijn thuiskoers kon winnen. Het was een bijzonder zware koers. Het grootste deel van de groep reed plots verkeerd. Raar dat zoiets kan gebeuren, want we hebben allemaal de route op onze computer. Ik was heel verrast toen ze naar rechts draaiden. Het heeft ook geen zin om te gaan wachten, want ook het peloton zat niet zo heel ver. Maar het is jammer voor het koersverloop. Met dat groepje hadden we een heel mooie finale gekregen.”