Boodschap van de UCI aan de ploegen is helder: zoek het zelf maar uit

Oud-wielrenner Siutsou krijgt alsnog vierjarige schorsing voor epogebruik

24 juni De Wit-Russische wielrenner Kanstantsin Siutsou is voor vier jaar geschorst vanwege een dopingovertreding. Dat meldt de internationale wielrenunie UCI. Siutsou (37) werd in 2018 betrapt op het gebruik van het verboden middel epo. Hij kreeg toen een voorlopige schorsing waarna zijn team Bahrain-Merida hangende het onderzoek zijn contract niet verlengde. Niet duidelijk is waarom de schorsing nu pas is uitgesproken.