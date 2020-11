Boom en Kopecky moeten voor nieuw elan zorgen bij Liv Racing

Met Lars Boom als ploegleider en de Belgische Lotte Kopecky als nieuwe kopvrouw gaat het huidige CCC Liv volgend jaar onder de naam Liv Racing de weg op. ,,Het is fijn dat we het weer hebben staan”, zegt teameigenaar Eric van den Boom, die de afgelopen maanden vooral op zoek moest naar een nieuwe hoofdsponsor en een nieuwe kopvrouw, na het afhaken van CCC en Marianne Vos.

,,Dit was ook het moment dat het team een nieuwe prikkel nodig had in de begeleiding", zegt Van den Boom. Het team neemt daarom afscheid van Jeroen Blijlevens die elf jaar geleden bij voorloper Nederland Bloeit al aan het roer stond van de formatie. Na de Rabo-periode keerde hij terug bij het team. ,,Jeroen heeft veel talenten naar de top gebracht, maar nu is het tijd geworden voor iemand anders.” Lars Boom is zijn vervanger. De voormalige wereldkampioen tijdrijden en veldrijden is nu al als performance manager verbonden aan het team.

Het vervangen van Marianne Vos, die naar Jumbo Visma vertrekt, was volgens Van den Boom een lastige klus. ,,Omdat ze niet zomaar te vervangen is.” Als vanaf de geboorte van de ploeg in 2009 is ze het boegbeeld van de formatie geweest. Een tijdje was ze zelfs mede-eigenaar.

Lotte Kopecky pakte eind augustus de Belgische titel.

Het is in eerste instantie aan de van Lotto Soudal overgekomen Lotte Kopecky om haar rol als succesbezorger over te nemen. ,,In potentie is zij degene die grote koersen kan winnen", zegt Van den Boom over de Belgische kampioene. Alison Jackson (nu Team Sunweb) is een tweede aanwinst van wie het nodige verwacht mag worden. De 31-jarige Canadese is volgens Van den Boom een renster met een ‘hoge basis', die daarnaast ‘lekker snel’ is.

,,We hebben sowieso tien goede rensters", zegt de Brabander. Onder hen vier Nederlandse vrouwen: Sabrina Stultiens, Pauliena Rooijakkers, Evy Kuijpers en Jeanne Korevaar. De ploeg bestaat verder uit: Sofia Bertizzolo (Ita), Valerie Demey (B), Marta Jaskulska (Pol) en Soraya Paladin (Ita).

Het aanstellen van Boom als ploegleider houdt volgens Van den Boom niet in dat het team zich ook gaat richten op het veldrijden. ,,De focus ligt helemaal op de weg.”