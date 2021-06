Boom stapt over naar ploeg-Van der Breggen: ‘Wanneer beste vrouwenploeg aanklopt, is dat een uniek kans’

Boom vormt dan met Danny Stam de technische staf. Ook gaat hij te maken krijgen met Anna van der Breggen en Chantal Blaak, die na hun loopbaan in de ploegleiderswagen stappen. ,,Ik loop pas een half jaar mee als ploegleider in het vrouwenpeloton”, aldus Boom, die zich in de wintermaanden gaat bezighouden met de jonge veldrijdster Kata Blanka Vas uit Hongarije.

,,Ik denk dat ik nog veel van Danny kan leren. Het lijkt me ook leuk om met Anna en Chantal samen te werken, die op de fiets alles hebben meegemaakt in het vrouwenwielrennen, en volgend jaar ook aan een nieuwe uitdaging gaan beginnen. Met mijn jarenlange ervaring in het mannenwielrennen hoop ik een bepaalde visie te kunnen delen. We hebben allemaal verschillende inzichten in het wielrennen, waardoor we een mooie combi kunnen vormen.”