Boven de frieten en een pintje kan Van Aert toch tevreden zijn

Het is een halfuur na zijn pijnlijke nederlaag als Wout van Aert weer kan lachen. In een batterij aan interviews na de finish komt dan toch de vraag: wéér tweede achter Mathieu van der Poel, zoals dat in de cross ook zo vaak gebeurde. ,,Wat ben ik toch ook een sukkelaar hè.’’ Het journaille lacht, Van Aert lacht.

Maar natuurlijk, de pijn van deze nederlaag is niet zomaar weg. ,,Ik ga die sprint in mijn gedachten nog wel een paar keer rijden. Als ik het over zou mogen doen, zou ik eerder zijn aangegaan. Maar als, als, als…Mijn val eerder in de wedstrijd was niet ideaal. Het heeft kracht gekost om dat goed te maken, maar ik ga geen excuses aandragen. Ik had nog steeds goede benen. Ik heb gekoerst zoals ik wilde koersen. Mathieu was een heel klein beetje beter dan ik.’’