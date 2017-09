Brambilla nieuwe ploeggenoot Mollema bij Trek

Brambilla is prof sinds 2010. ,,Ik ben supergemotiveerd om bij Trek an de slag te gaan. Ik heb veel geleerd bij Quick-Step, maar het is nu tijd voor een volgende stap in mijn loopbaan'', liet hij via zijn nieuwe werkgever weten. ,,Ik hoop met name een goed klassement te kunnen rijden in de Giro, de wedstrijd die ervoor zorgde dat ik wielrenner ben geworden.''



Brambilla hoopt daarnaast op een hoofdrol in klassiekers als Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije. Teambaas Luca Guercilena is duidelijk over de rol van Brambilla in de ploeg die klassementsrenner Alberto Contador zag stoppen .,,Gianluca wordt een van onze speerpunten in de Giro. Hij kan etappes winnen en voor een goed klassement gaan, maar kan ook uit de voeten in eendaagse wedstrijden.''